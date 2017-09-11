Microsoft добавила в Outlook для Android дополнения Evernote и Trello

Компания Microsoft начала распространять обновление для клиента электронной почты Outlook для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Апдейт приносит поддержку мобильных "дополнений", заработавших в версии для iOS около полугода назад.


Первые дополнения Outlook для Android включают Evernote, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Translator, Nimble, OnePlaceMail, Outlook Customer Manager, Smartsheet и Trello.

Дополнения позволяют создавать карточки проектов в приложении как в Trello, "пристегивать" письма к Evernote, и так далее. По словам Microsoft, она сейчас работает с дополнительными карьерами, чтобы добавить в Outlook для Android и iOS поддержку Wrike, JIRA, MeisterTask, Gfycat, MojiLala и других. Также обещана скорая интеграция с аккаунтами Gmail.

Приложение Microsoft Outlook для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

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