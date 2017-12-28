Instagram начал показывать «рекомендованные» посты в основной ленте

Команда фотосервиса Instagram без особого шума запустил рекомендованные публикации от источников, на которые сам пользователь не подписан, в основной ленте. В разделе поддержки на сайте Instagram появилась страничка, описывающая нововведение.

Пользователь может увидеть рекомендованные посты при прокрутке ленты Instagram. Как обещают разработчики, эти публикации предлагаются на основе подписок самого пользователя. Нажав на меню «...» такой публикации можно временно скрыть «рекомендации», правда, временно.

Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS INSTAGRAM

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Одноклассники помогут записать новогоднее обращение в костюме президента
Смартфон Moto X4 начал обновляться до Android 8.0 Oreo
Японец создал маску-невидимку с помощью iPhone X

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 80
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 67
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 62
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 58
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 54
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 45