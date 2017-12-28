Instagram начал показывать «рекомендованные» посты в основной ленте

Команда фотосервиса Instagram без особого шума запустил рекомендованные публикации от источников, на которые сам пользователь не подписан, в основной ленте. В разделе поддержки на сайте Instagram появилась страничка, описывающая нововведение.



Пользователь может увидеть рекомендованные посты при прокрутке ленты Instagram. Как обещают разработчики, эти публикации предлагаются на основе подписок самого пользователя. Нажав на меню «...» такой публикации можно временно скрыть «рекомендации», правда, временно.

Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.