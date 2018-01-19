Instagram научился отслеживать статус пользователей

Команда фотосервиса Instagram без особого шума запустила новую возможность — в приложениях под iOS и Android начал отображаться статус активности пользователей.


Поскольку официального анонса не было, вероятно, функция пока тестируется и может быть доступна не для всех пользователей. Функция по умолчанию активна в настройках приложения, при желании ее можно отключить вручную, чтобы другие пользователи не могли увидеть, когда вы были в сети.

Статусы отображаются во вкладке Instagram Direct. Отслеживать статус пользователя смогут только те, на кого он сам подписан, а не его подписчики, или же пользователи, с которыми он общался через Direct.

Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
The Verge
Теги
смартфон ANDROID IOS INSTAGRAM

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