Microsoft интегрирует смартфон в Windows 10

На конференции Build 2018 компания Microsoft представила новое приложение Your Phone для операционной системы Windows 10. Приложение позволяет отобразить контент со смартфона прямо на компьтере пользователя.





В результате, с ПК на базе Windows 10 можно будет получить доступ к тексту, в том числе SMS, фотографиям, оповещениям и тому подобному контенту на смартфоне пользователя.

Функциональность для смартфонов на основе iOS и Android будет несколько отличаться. Возможностей для Android будет больше и пользователю не придётся физически брать смартфон, когда он работает за ПК.

Microsoft начнёт тестирование преложения Your Phone в рамках программы Windows Insiders на этой неделе. После сбора отзывов и отладки оно станет частью Windows 10. Отметим, что сейчас Microsoft тестирует крупное обновление Windows 10 под кодовым названием Redstone 5. Его релиз ожидается осенью 2018 года.