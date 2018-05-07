Microsoft интегрирует смартфон в Windows 10

На конференции Build 2018 компания Microsoft представила новое приложение Your Phone для операционной системы Windows 10. Приложение позволяет отобразить контент со смартфона прямо на компьтере пользователя.


В результате, с ПК на базе Windows 10 можно будет получить доступ к тексту, в том числе SMS, фотографиям, оповещениям и тому подобному контенту на смартфоне пользователя.

Функциональность для смартфонов на основе iOS и Android будет несколько отличаться. Возможностей для Android будет больше и пользователю не придётся физически брать смартфон, когда он работает за ПК.

Microsoft начнёт тестирование преложения Your Phone в рамках программы Windows Insiders на этой неделе. После сбора отзывов и отладки оно станет частью Windows 10. Отметим, что сейчас Microsoft тестирует крупное обновление Windows 10 под кодовым названием Redstone 5. Его релиз ожидается осенью 2018 года.

Источник
Microsoft
Теги
смартфон Microsoft WINDOWS Windows 10

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