Цифра дня: каково число пользователей Steam ежедневно?
Цифра дня:
33 000 000
пользователей ежедневно играют в Steam.
Алден Кролл (Alden Kroll) из Valve на конференции Indigo 2017 заявил, что ежедневно в сервисе Steam играют 33 миллиона игроков. Число активных месячных пользователей также впечатляющее — 67 миллионов. Также недавно в Steam был зафиксирован рекорд по одновременному пребыванию людей онлайн — 14 миллионов (почти на 5 миллионов больше, чем в рекордной день 2015-го года).
С января 2016-го года 26 миллионов пользователей совершили покупки.
Steam по-прежнему остается самой популярной платформой цифровой дистрибуции.
ИсточникDSOGaming