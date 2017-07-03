Цифра дня: каково число пользователей Steam ежедневно?

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33 000 000

пользователей ежедневно играют в Steam.

Алден Кролл (Alden Kroll) из Valve на конференции Indigo 2017 заявил, что ежедневно в сервисе Steam играют 33 миллиона игроков. Число активных месячных пользователей также впечатляющее — 67 миллионов. Также недавно в Steam был зафиксирован рекорд по одновременному пребыванию людей онлайн — 14 миллионов (почти на 5 миллионов больше, чем в рекордной день 2015-го года).

С января 2016-го года 26 миллионов пользователей совершили покупки.

Steam по-прежнему остается самой популярной платформой цифровой дистрибуции.