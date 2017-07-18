Disney и Lenovo работают над совместным AR-устройством

На конференции D23 компания Disney анонсировала не только игры и свои новые замечательные парки и курорты, но и сообщила о совместной работе с Lenovo над устройством AR-реальности (дополненная реальность).

Показать возможности гаджета призвана игра Star Wars: Jedi Challenges. Видео ниже (впрочем, понять, что конкретно нас ждет, по ролику вряд ли удастся):

Disney обещает голо-шахматы и голо-световые мечи (особенный контроллер прилагается). Дата выхода и цена AR-системы пока остаюстя неизвестными. 

Источник
Polygon
Теги
игры STAR WARS AR

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