Аналитик считает, что Xbox One X ждет провал из-за высокой цены

Уже успевший стать легендарным, игровой аналитик Майкл Пактер (Michael Pachter) из агентства Wedbush Securities в своем личном шоу Pachter Factor заявил, что беспокоится за судьбу игровой приставки Xbox One X, которая выходит 7 ноября 2017 года. 

Пактер уверен, что самую мощную консоль в истории ждет провал. А причиной неудачи он называет слишком высокую цену. Кроме того, не на руку Microsoft и отсутствие сильных эксклюзивов.


"Я считаю, что Xbox One X будут плохо покупать из-за того, что она в два раза дороже PlayStation 4. Все просто. За PS4 и Xbox One S просят 299 долларов, а со скидками бывает и 249 долларов. За 600 долларов можно купить и PS4 и Xbox One S, а в период рождественских распродаж еще и по паре игр к ним, или же выбрать Xbox One X за 500 долларов и купить несколько игр к ней". 

Пактер считает, что игроки выберут первый вариант и купят две консоли вместо одной. 

Источник
Wccftech
Теги
игры игровые приставки Xbox One X

Комментарии

Из рубрикиИгры
Steam ежемесячно прирастает 1,5 миллионами новых игроков
Sonic Forces сразу может начать продаваться по сниженной цене
Появился мод The Devil's Pit для игры «Ведьмак 3»

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 102
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 34
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 34