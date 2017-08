Аналитик считает, что Xbox One X ждет провал из-за высокой цены

Уже успевший стать легендарным, игровой аналитик Майкл Пактер (Michael Pachter) из агентства Wedbush Securities в своем личном шоу Pachter Factor заявил, что беспокоится за судьбу игровой приставки Xbox One X, которая выходит 7 ноября 2017 года.

Пактер уверен, что самую мощную консоль в истории ждет провал. А причиной неудачи он называет слишком высокую цену. Кроме того, не на руку Microsoft и отсутствие сильных эксклюзивов.





"Я считаю, что Xbox One X будут плохо покупать из-за того, что она в два раза дороже PlayStation 4. Все просто. За PS4 и Xbox One S просят 299 долларов, а со скидками бывает и 249 долларов. За 600 долларов можно купить и PS4 и Xbox One S, а в период рождественских распродаж еще и по паре игр к ним, или же выбрать Xbox One X за 500 долларов и купить несколько игр к ней".

Пактер считает, что игроки выберут первый вариант и купят две консоли вместо одной.