Раскрыты минимальные требования для Battlefield V

Студия DICE и компания Electronic Arts раскрыли минимальные системные требования к компьютеру для запуска недавно анонсированной игры Battlefield V. Хорошая новость в том, что если вы запускали на своём ПК Battlefield 1, то и Battlefield V пойдёт на нём за милую душу.


По сути, требования к играм оказались одинаковыми. В магазине Origin указаны следующие параметры минимальные:

  • Операционная система: 64-битные Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 
  • Процессор (AMD): AMD FX-6350 
  • Процессор (Intel): Core i5 6600K 
  • Оперативная память: 8 ГБ RAM 
  • Видеокарта (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB 
  • Видеокарта (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB 
  • DirectX: 11.0 или другой, совместимый с видеокартой эквивалент 
  • Подключение к интернету: 512 Кбит/с или выше 
  • Свободное место на жестком диске: 50 ГБ

Релиз Battlefield V запланирован на 19 октября 2018 года. Действие разворачивается во времена Второй мировой войны, продолжив Battlefield 1, сюжет которой происходил во времена Первой мировой войны. При этом слухи об исключении одиночной кампании не подтвердились, она сохранилась, в игре предлагается несколько сюжетных линий «Военные истории» от лица разных персонажей. Премиум-доступа не предполагается. Разработчики специально отмечают, что все игроки получат одинаковые карты и режимы.

Источник
Origin
Теги
игра ELECTRONIC ARTS BATTLEFIELD DICE Battlefield V

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