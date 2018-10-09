Microsoft представила стриминговый сервис для запуска консольных игр на смартфонах

Компания Microsoft представила платформу Project xCloud. Это облачный стриминговый сервис, который позволит играть со смартфонов и других мобильных устройств в игры, созданные для консоли Xbox One.





Публичное Microsoft Project xCloud тестирование начнётся в 2019 году. На данный момент, Microsoft тестирует сервис на смартфонах и планшетах с подключёнными контроллерами Xbox Wireless Controller по беспроводному интерфейсу Bluetooth. Также игры возможны с помощью ввода через сенсорный экран.

Планируется, что стриминг игр Project xCloud будет возможен, в том числе, по сотовой связи в сетях 4G, а с запуском 5G его развернут в глобальном масштабе. В тестовом режиме сервис работает при скорости сети 10 Мбит/с. Сервис использует облачные технологии Azure и может быть развёрнут в 140 странах.