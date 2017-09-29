Стартовали продажи фитнес-браслета Samsung Gear Fit 2 Pro в России

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж в России фитнес-браслета Samsung Gear Fit 2 Pro. Он доступен по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.


Изначально гаджет был представлен на выставке IFA 2017, которая прошла с 1 по 6 сентября в Берлине. Он представляет собой улучшенную версию прошлогоднего Gear Fit 2 на базе платформы Tizen. Самым значимым изменением станет защита от воды уровня 5 ATM, что обеспечивает возможность погружения на глубину до 50 метров.


У предшественника защита идет на уровне IP68, что не позволяет только краткое взаимодействие с водой, но не длительное погружение. Gear Fit 2 Pro поддерживает тренировки по плаванию и синхронизацию с приложением Speedo On для пловцов. Еще одно новшество — поддержка музыкального сервиса Spotify в оффлайн-режиме.

Фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro оснащается 1,5-дюймовым изогнутым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 216 х 432 пикселя, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 200 мАч. Предусмотрена поддержка Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n), GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Ремешок браслета получил застежку-пряжку как у часов, это больше подходит для энергичных тренировок, чем застежка Gear Fit 2.

Источник
Samsung
Теги
Россия Samsung фитнес-браслет Samsung Gear Fit 2 Pro

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