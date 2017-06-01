OnePlus 3 и OnePlus 3T обновят до Android O

Недавно в сети появились данные о том, что OnePlus перед релизом OnePlus 5 завершает производство смартфона OnePlus 3T. К слову, «простой» OnePlus 3 не выпускают с осени 2016-го года.

Впрочем, поддержка устройств не прекратится. Исполнительный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) заявил, что и OnePlus 3T и One Plus 3 получат обновление до операционной системы Android O.

Сейчас у пользователей есть "последний шанс" успеть купить OnePlus 3T, пока смартфон имеется в наличие на складах. На официальном форуме OnePlus представитель компании подтвердил ограниченное количество OnePlus 3T в запасе.

На данный момент, доступность OnePlus 3T зависит от региона. Например, в США и некоторых других странах смартфон уже пропал из продажи, а вот в Индии он имеется и там представители сообщают о планах продолжать продажи до конца года.

Источник
Twitter
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