OnePlus предложила пользователям выбрать дизайн коробки OnePlus 5

Как и в прошлом, когда компания OnePlus предложила пользователям самим выбрать дизайн упаковки смартфона OnePlus 3, фанаты могут определиться с коробкой следующей модели, OnePlus 5.



Всего представлено 8 вариантов дизайна. Остается только проголосовать за самый лучший. Кроме типичных белых коробок представлены и красные (правда, их меньше).



Недавно OnePlus подтвердила, что в смартфоне OnePlus 5 будет установлен чип Snapdragon 835. Согласно более ранней информации, смартфон получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойную основную камеру на 23 Мп, фронтальную — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционную систему Android 7.1 Nougat.

Дебют OnePlus 5 стоит ожидать в ближайшее время. Изображение ниже указывает на 15 июня.

Источник
Weibo
Теги
смартфоны OnePlus 5

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