Параметры Huawei Honor 9 подтверждены промо-материалами

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился утекший раньше времени промо-постер с обозначенными основными параметрами готовящегося к выходу смартфона Honor 9.





Так, подтверждается двойная основная камера 12+20 Мп, такая же как у Huawei nova 2 и Huawei P10. Также отмечается мощный процессор Kirin 960 и 6 ГБ оперативной памяти.

Напомним, Huawei запланировала анонс на 12 июня 2017 года в Китае. Европейский запуск ожидается 27 июня в Берлине. По предварительным данным, Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой с модулями 20 Мп+12 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3100 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.