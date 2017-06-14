Google Pixel 2 показался на рендере

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился рендер готовящегося к выпуску смартфона Google Pixel 2, пока не представленного официально.





Судя по изображению, Pixel 2 получит дисплей практически во всю переднюю панель с тонкими рамками, а также двойную основную камеру, расположенную горизонтально. В остальном дизайн сохранится как у оригинального прошлогоднего Pixel.

Напомним, следующее поколение смартфонов Google Pixel носит кодовые наименования Walleye (светлоперый судак) и Muskie (щука-маскинонг), хотя есть вероятность выпуска и более крупного Taimen (таймень). Такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

Как ожидается, смартфоны Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.