Апдейт до Android 8.0 Oreo подтвержден для всех новых Nokia

Компания HMD Global планирует выпустить обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для всех новых смартфонов Nokia, включая младшую модель Nokia 3.





Об этом сообщил Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas‏), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter. К сожалению, сроков выхода апдейтов он не смог раскрыть.

Тем не менее, не так давно Google подтвердила, что устройства от нескольких компаний, включая HMD, получат обновление Android 8.0 Oreo до конца года.