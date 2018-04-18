Смартфон Samsung Galaxy A5 (2017) начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания Samsung Electronics начала распространение прошивки на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Samsung Galaxy A5 (2017). Об этом сообщили пользователи смартфона профильному ресурсу SamMobile.


Прошивка весит 1256,44 МБ. Samsung Experience 9.0 содержит не только стандартные новшества Oreo, но и новый интерфейс оболочки, а также свежее обновление безопасности Android. Новый Samsung Experience получил улучшенную клавиатуру, улучшенный поиск и раширенные возможности Bixby.


Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Android 8.0 Oreo Samsung Galaxy A5 Samsung Galaxy A5 2017

Комментарии

Материалы по теме

Samsung представила металлические смартфоны Galaxy A5 и A3 в России

5 декабря 2014

Samsung представила тонкие смартфоны Galaxy A5 и Galaxy A3

31 октября 2014

Samsung признала проблемы с тачскрином у Galaxy S9 и Galaxy S9+

23 марта

В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами

28 февраля

Модники стали практичными. Обзор смартфонов Samsung Galaxy A3 и A5 (2016)

23 декабря 2015

Стартовали продажи Samsung Galaxy S9 и S9+

16 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Смартфон ASUS ZenFone Pro (M1) получит аккумулятор на 5000 мАч и чистый Android Oreo
Смартфоны LG G7 и Q7 сертифицированы для России
ZTE может потерять лицензию на Android

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 85
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 64
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 52
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47