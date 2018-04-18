Смартфон Samsung Galaxy A5 (2017) начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания Samsung Electronics начала распространение прошивки на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Samsung Galaxy A5 (2017). Об этом сообщили пользователи смартфона профильному ресурсу SamMobile.





Прошивка весит 1256,44 МБ. Samsung Experience 9.0 содержит не только стандартные новшества Oreo, но и новый интерфейс оболочки, а также свежее обновление безопасности Android. Новый Samsung Experience получил улучшенную клавиатуру, улучшенный поиск и раширенные возможности Bixby.



