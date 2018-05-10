Доля Android Oreo превысила рубеж в 5%

Компания Google обновила свою статистику по распространенности различных версий операционной системы Android на официальном сайте для разработчиков Android Developers. Статистика приведена за неделю, завершившуюся 7 мая 2018 года.


Самая свежая версия, вышедшая в конце августа 2017 года, Android 8 Oreo, наконец-то, превысила рубеж 5% и в занимает сейчас 5,7% 4,6% среди всех устройств на базе Android.

Версии Ice Cream Sandwich и Gingerbread, дебютировавшие в декабре 2010 года и в октябре 2011 года, получили 0,4% и 0,3%, соотвественно. Версия Jelly Bean, выпущенная в июле 2012 года получила 4,3% снизившись на 0,2%. В апреле Android 8 Oreo впервые обогнала её и заняла пятое место.

Доля позапрошлогодней Android 7 Nougat продолжает расти и достигла 31,1%, на 0,3% больше по сравнению с результатом в апреле. При этом доля Android 7.1 Nougat составляет 8,2%, а чистой Android 7.0 Nougat — 22,9%.

В феврале Nougat впервые обогнала Marshmallow и стала самой популярной версией Android. Версия Marshmallow удерживала лидерство с лета 2017 года. Сейчас она занимает второе место и долю 25,5% снизившись на 0,5%. Lollipop занимает третье место, ее доля упала с 23% до 22,4%. На четвертом месте — KitKat с 10,3% что меньше на 1,2% по сравнению с апрелем.

Для сравнения, iOS 11, самая свежая версия мобильной платформы Apple, по апрельским данным установлена на 76% мобильных устройств Apple. При этом релиз iOS 11 состоялся 19 сентября 2017 года, на месяц позднее Android 8.0 Oreo.

Источник
Android Developers
Теги
смартфон ANDROID планшет Google Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo Android 6.0 Marshmallow Android 4.4 KitKat Android 4.2 Jelly Bean Android 5.1 Lollipop

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