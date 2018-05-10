Доля Android Oreo превысила рубеж в 5%

Компания Google обновила свою статистику по распространенности различных версий операционной системы Android на официальном сайте для разработчиков Android Developers. Статистика приведена за неделю, завершившуюся 7 мая 2018 года.





Самая свежая версия, вышедшая в конце августа 2017 года, Android 8 Oreo, наконец-то, превысила рубеж 5% и в занимает сейчас 5,7% 4,6% среди всех устройств на базе Android.

Версии Ice Cream Sandwich и Gingerbread, дебютировавшие в декабре 2010 года и в октябре 2011 года, получили 0,4% и 0,3%, соотвественно. Версия Jelly Bean, выпущенная в июле 2012 года получила 4,3% снизившись на 0,2%. В апреле Android 8 Oreo впервые обогнала её и заняла пятое место.

Доля позапрошлогодней Android 7 Nougat продолжает расти и достигла 31,1%, на 0,3% больше по сравнению с результатом в апреле. При этом доля Android 7.1 Nougat составляет 8,2%, а чистой Android 7.0 Nougat — 22,9%.

В феврале Nougat впервые обогнала Marshmallow и стала самой популярной версией Android. Версия Marshmallow удерживала лидерство с лета 2017 года. Сейчас она занимает второе место и долю 25,5% снизившись на 0,5%. Lollipop занимает третье место, ее доля упала с 23% до 22,4%. На четвертом месте — KitKat с 10,3% что меньше на 1,2% по сравнению с апрелем.

Для сравнения, iOS 11, самая свежая версия мобильной платформы Apple, по апрельским данным установлена на 76% мобильных устройств Apple. При этом релиз iOS 11 состоялся 19 сентября 2017 года, на месяц позднее Android 8.0 Oreo.