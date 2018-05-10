«Убийцу флагманов» OnePlus 6 показали на видео со всех сторон

Компания OnePlus (дочернее подразделение BBK) представит свой смартфон-«убийцу флагманов» 16 мая в Лондоне, но в сети уже сейчас появилось видео, на котором видны все детали дизайна новинки.

OnePlus 6 получит вертикальную сдвоенную вертикальную камеру (20 и 16 Мп), одиночную фронтальную (16 Мп) и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели чуть ниже. Вытянутый 6.28-дюймовый AMOLED-дисплей новинки с пропорциями 19:9 отображает 2280 на 1080 пикселей и получил вырез в верхней части, как у Apple iPhone X. Разработчики подчеркивают, что вырез можно будет маскировать заливкой панели уведомлений чёрным цветом. 

В зависимости от комплектации, смартфон получит 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти, либо 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт на внутреннем накопителе. Процессором в обоих случаях станет флагманский Qualcomm Snapdragon 845.

Ёмкость аккумулятора составит 3300 мАч, корпус получит пыле- и водозащиту по стандарту IP67. Официальные цены и дата начала продаж пока не известны.

Источник
Slashleaks
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смартфон ANDROID видео OnePlus OnePlus 6

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