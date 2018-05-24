Пользователи iPhone X жалуются на трескающиеся объективы камер

В последние несколько месяцев всё большее количество пользователей iPhone X жалуются на неприятную проблему с трескающимися объективами камеры на форуме поддержки Apple и социальном новостном ресурсе Reddit.





Более того, пострадавшие пользователи сообщают, что Apple отказывается уладить проблему по гарантии и требует вместо этого деньги за полную замену устройства. Так, в розничном магазине Apple Store по словам одного из пользователей с него потребовали заплатить 549 долларов для улаживания проблемы.

В то время как довольно легко можно предположить, что объективы трескаются от падения смартфона, пользователи настаивают, что сломавшиеся iPhone X не падали. Некоторые связывают поломку с холодной погодой и резким падением температуры. Другие сообщают, что трещины появились несмотря на тёплую погоду, включая жителей из Малайзии и Гавайев. Трескаются объективы как через полгода, так и через месяц использования.