Пользователи iPhone X жалуются на трескающиеся объективы камер

В последние несколько месяцев всё большее количество пользователей iPhone X жалуются на неприятную проблему с трескающимися объективами камеры на форуме поддержки Apple и социальном новостном ресурсе Reddit.


Более того, пострадавшие пользователи сообщают, что Apple отказывается уладить проблему по гарантии и требует вместо этого деньги за полную замену устройства. Так, в розничном магазине Apple Store по словам одного из пользователей с него потребовали заплатить 549 долларов для улаживания проблемы.

В то время как довольно легко можно предположить, что объективы трескаются от падения смартфона, пользователи настаивают, что сломавшиеся iPhone X не падали. Некоторые связывают поломку с холодной погодой и резким падением температуры. Другие сообщают, что трещины появились несмотря на тёплую погоду, включая жителей из Малайзии и Гавайев. Трескаются объективы как через полгода, так и через месяц использования.

Источник
9to5mac
Теги
смартфон Apple iPhone фейспалм iPhone X

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