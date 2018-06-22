Samsung Galaxy S10 лишится сканера радужки

Компания Samsung Electronics может лишить свой «юбилейный» флагман Galaxy S10 функции сканирования радужки глаз. Об этом сообщило корейское издание The Bell со ссылкой на источники в индустрии.





По данным источников, Samsung не стала заказывать у своих партнёров образцы модулей для сканера радужки под серию Galaxy S10. Функция аутентификации пользователя по радужке глаз впервые была реализована Samsung в печально известном смартфоне Galaxy Note 7, а так же последующих флагманах.

Как ожидается, Galaxy S10 может стать первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев. Также Samsung работает над созданием более тонкого модуля для 3D-сканирования лица.

Согласно более ранним утечкам, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream. Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма. Он может стать первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев. Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.