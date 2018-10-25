Samsung показала полностью безрамочный смартфон с дырявым дисплеем

Компания Samsung провела вчера в Китае презентацию, на которой были представлена китайская вариация смартфона Galaxy A9 с четырьмя тыльными камерами и недорогой смартфон A6s только для Китая. Но самое интересное было в другом — под конец презентации компания упомянул ещё одну модель, под названием Galaxy A8s.


По сути, о смартфоне Galaxy A8s ничего не известно, кроме, собственно, названия, изображения на слайде и утверждения корейского производителя, что в нём впервые будет использована некая новая технология, разработанная Samsung.


На слайде изображён полностью безрамочный дизайн, не испорченный «бровями» и каплевидными вырезами. Предположительно, Galaxy A8s первым среди смартфонов Samsung получит точечный вырез в дисплее под фронтальную камеру, как это показано на второй иллюстрации.

Полноценный дебют Samsung Galaxy A8s ожидается в начале 2019 года.

Источник
ITHome
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