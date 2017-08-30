ASUS представила перевертыши Zenbook Flip 14 и Flip 15

Компания ASUS представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, ноутбуки-перевертыши Zenbook Flip 14 (модельный номер UX461) и Zenbook Flip 15 (модельный номер UX561) на базе процессоров Intel Core восьмого поколения. Zenbook Flip 14 позиционируется как самый тонкий перевертыш на рынке, а Zenbook Flip 15 — более мощная модель.


14-дюймовый ZenBook Flip 14 имеет толщину 13,9 мм и вести 1,4 кг. Ноутбук с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) базируется на Intel Core i7-8550U, графике NVIDIA GeForce MX150, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельном накопителе объемом 512 ГБ с интерфейсом PCIe. Заявленное время автономной работы достигает 13 часов. Цены стартуют от 799 евро.

15,6-дюймовый Zenbook Flip 15 получил опции с 4K-дисплеем, графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 и винчестер до 2 ТБ. Цены стартуют от 899 евро.

Источник
ASUS
Теги
ноутбук ASUS IFA 2017

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших недорогих игровых ноутбуков

6 декабря 2016

ASUS ZenBook 3 — первый реальный конкурент MacBook. Первый взгляд на ноутбук и планшеты ASUS на Computex 2016

8 июня 2016

ASUS ZenBook Flip S претендует на звание самого тонкого перевертыша

29 мая

ASUS выпускает ноутбук-трансформер VivoBook Flip TP201

11 июля 2016

ASUS представила легкий и мощный Zenbook Pro

29 мая

ASUS представила перевертыш ZenBook Flip UX360CA

24 мая 2016
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Acer представила тонкий алюминиевый Chromebook 15
Планшет Archos Diamond Tab получил 2K-дисплей
Acer представила гибридный планшет Switch 7 Black Edition без вентиляторов

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 179
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 108
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 89
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29