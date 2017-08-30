ASUS представила перевертыши Zenbook Flip 14 и Flip 15

Компания ASUS представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, ноутбуки-перевертыши Zenbook Flip 14 (модельный номер UX461) и Zenbook Flip 15 (модельный номер UX561) на базе процессоров Intel Core восьмого поколения. Zenbook Flip 14 позиционируется как самый тонкий перевертыш на рынке, а Zenbook Flip 15 — более мощная модель.





14-дюймовый ZenBook Flip 14 имеет толщину 13,9 мм и вести 1,4 кг. Ноутбук с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) базируется на Intel Core i7-8550U, графике NVIDIA GeForce MX150, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельном накопителе объемом 512 ГБ с интерфейсом PCIe. Заявленное время автономной работы достигает 13 часов. Цены стартуют от 799 евро.

15,6-дюймовый Zenbook Flip 15 получил опции с 4K-дисплеем, графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 и винчестер до 2 ТБ. Цены стартуют от 899 евро.