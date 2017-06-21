Samsung готовит автономный шлем Gear VR со сверхчетким дисплеем

Компания Samsung готовит к выпуску автономный шлем виртуальной реальности Gear VR с ультрачетким OLED-дисплеем, плотность изображения которого достигает 2000 пикселей на дюйм. Об этом сообщил корейский ресурс Naver.com.





Для сравнения, выпускающийся сейчас шлем Oculus Rift имеет плотность изображения дисплея 460 ppi, тогда как у Galaxy S8 и Galaxy S8+ этот показатель достигает 570 и 529 ppi, соответственно.

Некоторые специалисты опасаются, что рост разрешения приведет к тошноте и прочим неприятным эффектам от использования, но разработчики Samsung уверены, что после преодоления рубежа в 1000 пикселей на дюйм проблемы связанные с реализмом и тошнотой станут неактуальными.

Точны сроки выхода шлема нового поколения пока не называются, но предположительно дебют может состояться одновременно с запуском Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus.