Samsung выпускает сверхширокоформатный 49-дюймовый геймерский монитор

Компания Samsung Electronics продемонстрировала на выставке Gamescom 2017, прошедшей в Кельне, свой совершенно сумасшедший игровой монитор CHG90. Также она объявила, что монитор появится в продаже в Европе, в том числе в Германии, после окончания выставки.





Отметим, в июне монитор вышел в США по цене 1499 долларов. Samsung CHG90 очень широкоформатный. Он оснащается матрицей диагональю 49 дюймов с соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840 x 1080 пикселей. Фактически, он заменяет двухдисплейную установку с 27-дюймовыми экранами, только без рамок посередине.







Монитор использует QLED-матрицу на основе квантовых точек, время отклика составляет 1 мс, частота обновления —144 Нц, поддерживается отображение миллиарда цветов. Экран изогнут, радиус искривления — 1800R. Монитор оснащается двумя портами USB 3.0, DisplayPort, HDMI, 3,5-мм аудиоразъемом.