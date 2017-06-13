E Ink показала складной 10,2-дюймовый дисплей

Компания E Ink продемонстрировала складной гибкий дисплей Carta Mobius на основе электронной бумаги. Прототип имеет диагональ 10,2 дюйма, плотность 220 пикселей на дюйм и выглядит как обычная книга.





В качестве подложки используется пластик вместо стекла, что позволяет складывать такой экран практически пополам. В месте сгиба приходится оставлять зазор, чтобы экран не повредился.

На данный момент на основе такого складного дисплея нет представленных официально устройств, но E Ink заявила, что она готова начать массовое производство.