E Ink показала складной 10,2-дюймовый дисплей

Компания E Ink продемонстрировала складной гибкий дисплей Carta Mobius на основе электронной бумаги. Прототип имеет диагональ 10,2 дюйма, плотность 220 пикселей на дюйм и выглядит как обычная книга.


В качестве подложки используется пластик вместо стекла, что позволяет складывать такой экран практически пополам. В месте сгиба приходится оставлять зазор, чтобы экран не повредился.

На данный момент на основе такого складного дисплея нет представленных официально устройств, но E Ink заявила, что она готова начать массовое производство.

Источник
liliputing
Теги
дисплей E INK

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