В Шанхае заработал круглосуточный мобильный супермаркет

Шведская компания Wheelys сообщила о начале тестирования в Шанхае первого круглосуточного беспилотного мобильного супермаркета Moby. Ларек на колесах работает от солнечной энергии и в автоматическом режиме пополняет свои запасы, возвращаясь на склад. Работает Moby в режиме самообслуживания, персонала нет вовсе.

Для совершения покупки, нужно для начала скачать приложение, использовать смартфон в качестве пропуска внутрь магазина (одновременно в небольшом помещении могут находится не более 4 человек).

Покупка осуществляется так — клиент сканирует штрих-код товара, складывает его в корзину, а затем деньги автоматически списываются с банковской карты.