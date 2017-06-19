В Шанхае заработал круглосуточный мобильный супермаркет

Шведская компания Wheelys сообщила о начале тестирования в Шанхае первого круглосуточного беспилотного мобильного супермаркета Moby. Ларек на колесах работает от солнечной энергии и в автоматическом режиме пополняет свои запасы, возвращаясь на склад. Работает Moby в режиме самообслуживания, персонала нет вовсе.

Для совершения покупки, нужно для начала скачать приложение, использовать смартфон в качестве пропуска внутрь магазина (одновременно в небольшом помещении могут находится не более 4 человек).

Покупка осуществляется так — клиент сканирует штрих-код товара, складывает его в корзину, а затем деньги автоматически списываются с банковской карты.  

Источник
Popular Mechanics
Теги
наука магазин

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Ученый рассказал о прошлом столкнувшихся черных дыр
Черное море изменило цвет
Facebook случайно раскрыла данные тысячи модераторов

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 81
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 40
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31