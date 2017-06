Что случилось 20 июня 2017 года?

В сети появились подробности Life is Strange: Before the Storm. Warcraft III и Diablo II могут обзавестись ремастерами. Detroit: Become Human пообещали выпустить в 2018-ом году. А PlayStation 4 Pro, уверены в Sony, будет великолепно продаваться в конце 2017-го года.

Qualcomm работает над процессором Snapdragon 450. Обнаружены 10 похожих на Землю экзопланет! Удивительно, но Facebook оказался главным поставщиком новостей. Airbus показала новый вариант (A380plus) самого большого пассажирского самолета.

Аналитики прогнозируют взрывной рост продаж AR и VR к 2021 году. Хотите увидеть живые фото OnePlus 5? Тогда вам сюда. К слову, смартфон представили официально! Красный HTC U11 появился в предзаказе. Samsung Galaxy Note 8 дебютирует 26 августа в Нью-Йорке. Microsoft все-таки признала масштабный сбой Skype.

ФАС подозревает операторов в сговоре по отмене безлимита.