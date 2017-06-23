В Солнечной системе может существовать еще одна планета вроде Марса

Астрономы из Аризонского университета предполагают, что в Солнечной системе есть десятая планета, которая по размерам и массе аналогична Марсу. Если небесное тело существует, то располагается оно в поясе Койпера, за орбитой Нептуна, где находится множество ледяных объектов.

Ученые рассчитали, что ее орбита наклонена к плоскости эклиптики на 8 градусов. Эксперты также считают, что в прошлом объект находился ближе к Солнцу.

Официально в Солнечной системе 8 планет: Земля, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Меркурий. В 2016-ом астрономы также обнаружили свидетельства существования 9-ой планеты, которая похожа на Нептун.

Источник
Lenta
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