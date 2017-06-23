В чикагском Apple Store крышу сделали из огромного MacBook

Компания Apple строит новый флагманский розничный магазин в Чикаго. Он получит интересный дизайн — стеклянные стены и тонкая крыша. Чикагский новостной сайт DNAinfo опубликовал фото и видео — на крыше на самом деле установлен этакий огромный MacBook.







На изначальных планах Apple на крыше не было логотипа, его добавили позднее. В результате крыша стала выглядеть как парящий в воздухе ноутбук Apple. Ощущение усиливается материалом крыши, напоминающим серебристый алюминиевый корпус MacBook и MacBook Pro, а также прямоугольная форма со скругленными углами.





Магазин спроектирован лондонской конторой Foster+Partners и располагается на Мичиган-авеню, площадь составляет около 1858 квадратный метров.