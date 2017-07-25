Самообучающаяся девушка-бот от Microsoft по имени Zo сообщила, что операционная система Linux лучше ее родной Windows.

Вопрос о том, какая ОС лучше, был задан пользователем в ходе беседы. На вопрос о том, нравится ли Zo Windows 10, она ответила, что предпочитает Windows 7. После она сказала, что Linux вовсе лучше Windows, а также посмеялась над военными, до сих пор использующими Windows XP.

Zo является новой версией бота-собеседника, "дочерью" остановленной из-за расистских взглядов (которые она переняла от пользователей Twitter) Tay. Zo к Twitter'у доступа не имеет и работает только в мессенджерах Facebook и Kik, некоторые темы ей обсуждать запрещено.