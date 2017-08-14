Цифра дня: Сколько пользователей зарегистрировано на госуслугах?

Цифра дня:

52 800 000

пользователей зарегистрировано на госуслугах.


Пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поделилась новостями относительно портала госуслуг. По данным на конец июля 2017 года, в единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано 52,8 млн граждан.


Прирост пользователей электронных госуслуг в июле 2017 года составил 1,9 млн человек. Таким образом, сохраняется тренд по увеличению количества зарегистрированных на госуслугах россиян.

Источник
Минкомсвязи
Теги
Россия Минкомсвязи госуслуги минкомсвязь

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