Дуров пожаловался на требование ФСБ расшифровать переписку пользователей Telegram

Павел Дуров, стоящий за популярным мессенджером Telegram, опубликовал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте заявление, в котором жалуется на требования ФСБ выполнить "закон Яровой".

Дуров написал: "Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам". Также он опубликовал документы, присланные ведомством в его лондонский офис.

В документах содержится предупреждение о предстоящем составлении протокола и самом протоколе об административном правонарушении, заключающемся в непредоставлении информации, нужной для декодирования сообщений в мессенджере Telegram. Данный протокол был составлен 14 сентября 2017 года.

За подобный отказ предоставить ключи для расшифровки грозит администрации Telegram штрафом в миллион рублей, также Роскомнадзор сможет потребовать устранить нарушение за две недели, а если оно не будет устранено — заблокировать доступ к Telegram на территории России.

Напомним, летом этого года уже отгремел скандал с отказом Павла Дурова регистрировать Telegram в специальном реестре организаторов распространения информации, что также гласило блокировкой Telegram.

Как тогда настаивал Дуров, он не против регистрации Telegram в реестр организаторов распространения информации, но при этом против выполнения накладываемых "законом Яровой" на "организаторов" обязанностей, дающих в ряде случаев доступ к переписке пользователей. Сейчас как раз начались требования выполнить эти самые обязанности "организаторов распространения информации".