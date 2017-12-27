Россияне жалуются на неисправные iPhone в три раза чаще, чем на смартфоны Samsung

Юридический сервис Правовед.ru поделился интересной статистикой покупательской активности россиян в 2017 году. Как оказалось, каждую пятую покупку россияне готовы вернуть в магазин — 20% покупок совершается спонтанно и затем вызывают желание осуществить возврат. При этом товар пригоден к использованию, однако потребитель осознает ненужность покупки.


Каждая вторая стихийная или сверхэмоциональная покупка - это технически-сложный товар: смартфон, телевизор, фен. Впрочем только 20% вопросов к юристам связано со спонтанными покупками, то 80% - вопросы, связанные с качеством товаров или услуг, которые приобрели пользователи, недостоверной информацией, навязанных товарах и услугах и так далее.


Более 40% вопросов относятся к разрешению споров о покупке электронной техники. Чаще всего люди сталкиваются с неисправными устройствами, купив их в Связном - около 30% вопросов про технические товары идут в контексте с данной сетью, второе место (20%) получил DNS TechnoPoint, дискаунтер цифровой и бытовой техники, на третьем месте с небольшим отставанием (чуть меньше 20%) — М.Видео.

Около 25% вопросов пользователей в сфере защиты прав потребителей связаны с приобретением мобильных устройств. Если сравнить два самых известных бренда смартфонов — Samsung и Apple, — то обращения от пользователей iPhone поступают в три раза чаще, чем от обладателей смартфонов от Samsung.

Для составления статистики Правовед.ru проанализировал более 20 тыс вопросов, заданных юристам в сфере защиты потребительского права за 2017 год.

Источник
Правовед.ru
Теги
смартфон Россия Apple Samsung iPhone

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