Власти вычислят майнеров по счетам за электричество

Министерство связи предложила концепцию регулирования майнинга, предусматривающую контроль над гражданами и компаниями, добывающими криптовалюту. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого была подтверждена двумя достоверными источниками.





Концепция Минкомсвязи предполагает, что майнингом смогут спокойно заниматься как граждане, так и юридические лица, но их деятельность будет отслеживаться. Для этого будет создана специальная система обнаружения майнеров. Она будет вычислять майнеров по структуре потребления тока и интернет-трафика.

Это позволит соотносить мощность оборудования на майнинг-ферме с задекларированным количеством криптовалюты на бирже. Также майнерам грозят квоты на электроэнергию и специальные тарифы.

Вчера Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», в котором закладывается база для регулирования сферы криптовалюты и цифровых активов, а также определяются основные понятия включая термины «криптовалюта», «токен», «майнинг». В частности, майнинг приравнивается к предпринимательской деятельности, что позволит обложить майнеров налогами.

Настоящий бум криптовалют начался прошлой весной, с начала 2017 года общий рынок вырос более, чем в 200 раз. В большинстве стран криптовалюты пока не имеют определенного юридического статуса.