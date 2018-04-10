Visa и Mastercard разрешат переводить деньги по телефону

Международные платежные системы Visa и Mastercard работают над запуском в России возможности переводов денег с карты на карту по номеру мобильного телефона. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на двух банкиров, получивших предложение подключиться к платформам.


На данный момент переводить деньги, зная о получателе лишь номер телефона, можно только между клиентами одного банка. Visa и Mastercard создают собственные сервисы, которые будут работать аналогично, но осуществлять переводы можно клиентам всех банков, подключившихся к платформам.

При выпуске карты банк передаст в систему номер карты и привязанный к ней номер телефона. После этого при вводе телефона при переводе сервис сможет автоматически подставить номер карты.

Источник
Ведомости
Теги
Россия телефон деньги MASTERCARD Visa платёжная система

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