Рассекречены цены на платные сервисы YouTube в России

Стали известны ориентировочные цены на платные сервисы YouTube в России. Информация появилась в описании обновлённого приложения YouTube для платформы iOS в разделе платных покупок.





На данный момент подписка YouTube Red в России недоступна. Тем не менее, во время недавнего анонса музыкального стримингового сервиса YouTube Music, компания Google указала, что он появится в том числе и в России

YouTube Music появится в результате переименования и разделения платного сервиса YouTube Red на две части: бесплатного музыкального YouTube Music с рекламой или за 9,99 доллара в месяц без рекламы и платного YouTube Premium для оригинального видеоконтента за 11,99 доллара в месяц.

В России, если информация в описании платных покупок актуальна, стоимость YouTube Premium составит 249 рублей в месяц, а YouTube Music Premium — 229 рублей в месяц. Это заметно дешевле цен для США.

Разработчики планируют запустить YouTube Music с 22 мая 2018 года в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее. В последующие недели сервис начнёт постепенно появляться в таких регионах, как Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, Россия, Испания, Швеция и Швейцария, а также Великобритания.