Twitter блокирует аккаунты Илонов Масков

Команда сервиса микроблогов Twitter начала автоматически блокировать неверифицированные учётные записи, для которых отображаемое имя было заменено на «Илона Маска».


Проще говоря, если пользователь в своём аккаунте Twitter решит поменять имя на «Илон Маск», то эта учётка автоматически будет заблокирована. По словам представителя Twitter, это делается с целью борьбы со спамом и мошенничеством.

Команда начала тестировать новые меры для борьбы с аккаунтами, которые используют термины, ассоциирующиеся со спам-кампаниями. Автоматика поможет сократить поголовье бесчисленных ботов «Илонов Масков», имитирующих знаменитого основателя SpaceX и Tesla, чтобы заваливать ничего не подозревающих пользователей Twitter спамом под видом ответов на их посты.

Такие меры касаются только неподтверждённых аккаунтов. Теоретически, вы можете сначала подтвердить достоверность учётной записи и после этого поменять имя на «Илона Маска».

Источник
The Verge
Теги
фейспалм TWITTER Маск

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