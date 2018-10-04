Цифра дня: Сколько потратили россияне в иностранных онлайн-магазинах за полгода?

Цифра дня:

5 190 000 000

долларов потратили россияне в иностранных онлайн-магазинах за полгода.

По статистике Центробанка, россияне потратили в первом полугодии 2018 года в зарубежных онлайн-магазинах 5,19 млрд долларов. Это на 24% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года.





Ожидается, что зарубежные онлайн-покупки продолжат расти, несмотря на снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Ассоциация компаний интернет-торговли даже изменила свои прогнозы на 2018 год в сторону увеличения.

Если ранее АКИТ ожидала готовые траты в иностранных интернет-магазинах на уровне $6,9-7,3 млрд, то теперь — $11-12 млрд. Во втором полугодии продажи традиционно больше первого полугодия в связи с праздничным сезоном. В прошлом году за год россияне потратили в иностранных онлайн-магазинах 8,9 млрд долларов. Это был рекорд за всю историю статистических подсчетов Центробанка, то есть с 2011 года.