Цифра дня: Сколько потратили россияне в иностранных онлайн-магазинах за полгода?

Цифра дня:

5 190 000 000

долларов потратили россияне в иностранных онлайн-магазинах за полгода.

По статистике Центробанка, россияне потратили в первом полугодии 2018 года в зарубежных онлайн-магазинах 5,19 млрд долларов. Это на 24% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года.


Ожидается, что зарубежные онлайн-покупки продолжат расти, несмотря на снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Ассоциация компаний интернет-торговли даже изменила свои прогнозы на 2018 год в сторону увеличения.

Если ранее АКИТ ожидала готовые траты в иностранных интернет-магазинах на уровне $6,9-7,3 млрд, то теперь — $11-12 млрд. Во втором полугодии продажи традиционно больше первого полугодия в связи с праздничным сезоном. В прошлом году за год россияне потратили в иностранных онлайн-магазинах 8,9 млрд долларов. Это был рекорд за всю историю статистических подсчетов Центробанка, то есть с 2011 года. 

Источник
Банк России
Теги
Россия онлайн-магазин жизнь удалась шоппинг

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