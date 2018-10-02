Вам не показалось, раньше было лучше! Старые технологии, которые снова воскресли

Ferra.ru, 

В мире устаревающих за год смартфонов сложно вспомнить технику, которая не просто вырабатывала свой ресурс, как стиральные машины и холодильники, а обретала вторую молодость и снова входила в моду. Ирония заключается в том, что ретро-технологий вокруг предостаточно, просто мы перестали их замечать. Но чудеса ретро-техники уже рядом, и мы покажем вам их все сразу.

Мы перестали носить в карманах MP3-плееры, перешли на Bluetooth-колонки вместо радиоприёмников, понемногу отвыкаем ходить к месту назначения по бумажным картам, забыли о DVD-плеерах и почти не пользуемся домашними телефонами.

И это только начало! Вокруг нас растёт поколение, которое не видело мир без смартфонов и интернета и не представляет себе, как выглядели телевизоры до эпохи ЖК-экранов. Но именно в эту эпоху пресыщения и идей «ешь, сколько влезет; качай, пока не надоест» люди начали добровольно переходить от навороченных карманных компьютеров и файлов на любой случай жизни к более простой и приятной душе ретро-технике. Таких примеров больше, чем вы могли себе представить, и обо всех вариантах мы расскажем в нашем видео!

 

Автор
Ferra.ru
Теги
видео ностальгия ретро ретро-техника

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