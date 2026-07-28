Новости

Suno начал скрытно помечать созданные ИИ песни
Сегодня в 23:36
Роскосмос ввёл в эксплуатацию спутник «Электро-Л» №5
Сегодня в 23:05
На Ямале расширят использование ИИ-видеоаналитики в детсадах
Сегодня в 22:40
Японская Sharp представила недорогой смартфон AQUOS Wish6 с защитой от воров
Сегодня в 22:22
Российские учёные создали методику моделирования аортального клапана
Сегодня в 22:20
В НИТУ МИСИС создали модель кишечного барьера с микрорельефом
Сегодня в 21:56
АЭС России превысили выработку на 7,8% в условиях аномальной жары
Сегодня в 21:35
Путин постановил создать ограночный кластер в Якутии и Смоленской области
Сегодня в 20:50
В Cеть утекли изображения и характеристики смартфонов TCL P80 и P80 Pro
Сегодня в 20:22
На космодроме Восточный завершили годовое техобслуживание оборудования
Сегодня в 20:05
Российские ученые создали алгоритм для мини-БПЛА со «шмелиным» полетом
Сегодня в 19:59
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