Microsoft научила Excel совместному редактированию в режиме реального времени

Компания Microsoft сообщила о запуске в приложении Excel функции совместного редактирования документов в режиме реального времени. То есть, несколько пользователей теперь могут работать с одной электронной таблицей одновременно, а изменения будут автоматически синхронизироваться и добавляться в режиме реального времени. Возможность доступна для документов сохраненных в OneDrive, OneDrive для бизнеса или на SharePoint.





В дополнение к функции совместного редактирования в Excel, Microsoft анонсировала поддержку автосохранения в Word, Excel и PowerPoint для подписчиков Office 365, хранящих документы на OneDrive и SharePoint. Ранее эти возможности были доступны только участникам программы Office Insider, а теперь появились у всех пользователей.