Яндекс внедрил в Браузер менеджер паролей

Разработчики Яндекса объявили о запуске новой функции в Яндекс.Браузере — встроенный менеджер паролей с возможностью создания мастер-пароля, а также управления и редактирования сохраненных паролей.


Менеджер позволяет генерировать пароли, чтобы их не нужно было придумывать. Пароли будут доступны на любом устройстве с Яндекс.Браузером, если, конечно, включить синхронизацию. Сохранённые пароли можно искать, редактировать и снабжать примечаниями в настройках браузера.


Чтобы защитить эту информацию от посторонних, пользователи могут создать мастер-пароль. На мобильных устройствах вместо него можно использовать отпечаток пальца.


Менеджер использует многоступенчатую систему шифрования. Сначала Браузер шифрует пароли случайным ключом, а затем защищает этот ключ мастер-паролем. Если человек его забудет, поможет запасной ключ, который можно создать вместе с мастер-паролем. С помощью такого ключа можно сменить мастер-пароль, но только при наличии пароля от Яндекса и только на том устройстве, где хоть раз был успешно введён мастер-пароль.

Источник
Яндекс
Теги
браузер Яндекс Яндекс.Браузер менеджер паролей

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиПриложения
Apple выпустила первую бету macOS High Sierra 10.13.5
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 11.4
Samsung прекратила поддержку Galaxy S6 и S6 edge

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 197
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 66
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 45