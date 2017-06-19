Halo 6 не появится в ближайшее время

В 343 Industries заявили, что скорого анонса Halo 6 ждать не следует. Однако подтвердили и тот факт, что ожидаемый боевик от первого лица находится в разработке.

На данный момент рассказывать о Halo 6 рано, показать что-то авторы также не могут. Сообщается, что игру не покажут на Gamescom, также не собираются привозить ее и на PAX. Официальный анонс игры действительно состоится не скоро.

Напомним, что многие фанаты ожидали анонса игры на E3 2017. Аналитики также предполагали, что игру анонсируют вместе с Xbox One X, однако этого не случилось.