Ubisoft объяснила, почему Skull & Bones не стала частью франшизы Assassin's Creed

Пиратская игра Skull & Bones во многом напоминает Assassin's Creed IV: Black Flag, особенно, когда речь заходит о морских сражениях. Однако проект не является частью франшизы Assassin's Creed, и в Ubisoft посчитали нужным объяснить, по какой причине. 

Глава Ubisoft Ив Гийемо (Yves Guillemot) заявил, что авторы Skull & Bones не желали никаких ограничений, им требовалась полная творческая свобода. И создание новой интеллектульной собственности позволило обрести ее. 

Оливье де Роталье (Olivier de Rotalier) из сингапурского отделения Ubisoft рассказал, что после завершения Assassin's Creed IV: Black Flag его команда создала небольшую игру с морскими сражениями один на один. Идея понравилась руководству Ubisoft и полноценной игре в антураже пиратского фентези с битвами на кораблях и мультиплеером был дан зеленый свет.

Предполагается, что Ubisoft будет поддерживать бренд Skull & Bones на протяжении 10-15 лет. 

Источник
Gamespot
Теги
игры Assassin's Creed

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