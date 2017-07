The Sims 4 выходит на консоли 17 ноября

Компания Electronic Arts и студия Maxis объявили дату выхода популярного симулятора жизни The Sims 4 на игровые консоли. Раньше игра была доступна только на ПК и Mac, а 17 ноября 2017 года она выйдет в версиях для игровых приставок Xbox One и PlayStation 4 по всему миру.





Пользователям, которые сделают предварительный заказ The Sims 4 для консолей разработчики предлагают каталог The Sims 4 «Внутренний дворик», в котором есть джакузи и множество декоративных предметов. А если сделать предзаказ издания The Sims 4 «Эксклюзивная вечеринка», то можно получить полную версию игры на три дня раньше других игроков — 14 ноября.