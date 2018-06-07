Консольный World of Tanks получит крупнейшее обновление за всю историю игры

Компания Wargaming сообщила о скором выходе масштабного обновления для консольной версии World of Tanks. По словам разработчиков, World of Tanks: Наемники — это крупнейшее обновление за всю историю игры.


26 июня, с выходом обновление 4.5, игра получит новую «нацию» с уникальными танками, новой сюжетной кампанией и новыми картами. Весь контент «Наемников» будет эксклюзивом для World of Tanks Console.


«Наемники» представляют собой пришельцев из альтернативного, постапокалиптического мира. По сюжету, в реальности «Наемников» бесконечные войны между великими державами ввергли мир в разруху и беззаконие. Здесь каждый сражается сам за себя — на танках, собранных из частей машин разных стран. Управляют этой техникой уникальные смешанные экипажи «солдат удачи».

«Нация» Наемников имеет собственное дерево исследований. На выходе обновления 4.5 будут доступны 5 гибридных машин; в дальнейшем их число будет расти.

Сюжетная кампания «Обогащение ураном» — это приключение со шпионажем, ядерным противостоянием и интенсивными сражениями. Команда проведет рейд на секретный завод и похитит радиоактивные материалы для заказчика с атомными амбициями. Это столкнет ее сразу и с СССР, и с США. Кампанию можно пройти как настоящий наемник, в режиме «сам за себя», или вместе с другом.

Источник
World of Tanks
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