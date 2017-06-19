Fly Cirrus 14 на Android 7.0 Nougat оценен дешевле 8 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Cirrus 14 (модельный номер FS522). Это доступная модель с операционной системой Android 7.0 Nougat и Full HD-дисплеем.


Fly Cirrus 14 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737T с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 64 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2400 мАч.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.1, GPS и FM-радио. Размеры составляют 144 x 70,6 x 8,5 мм, а вес — 128 граммов.

Fly Cirrus 14 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 7 990 рублей.

Источник
Fly
Теги
смартфон ANDROID Fly

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