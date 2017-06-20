Samsung Galaxy Note 8 получит сканер отпечатков пальцев на задней панели

Согласно последним донесениям из Южной Кореи, Samsung все же разместит сканер отпечатков пальцев на задней стороне наследника печально известного Galaxy Note 7. Об этом сообщило корейское издание The Investor.





По данным источника, сканер будет расположен в центре, а не рядом с объективом камеры, как у Galaxy S8 и Galaxy S8+. Ранее в сети уже появлялась информация, планы на использование экранного сканера были отменены из-за выявленных проблем подобного решения. Область экрана, где размещается сканер, обладает немного другой яркостью и отличается от остального дисплея.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.

Смартфон получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.

Дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на пресс-мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 26 августа 2017 года.