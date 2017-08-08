В сеть утекли фотографии смартфона LG V30

Известный своей осведомленностью Ролан Квандт (Roland Quandt) опубликовал живые фотографии смартфона LG V30, которые были взяты непосредственно из рекламных материалов самой LG.

Сейчас LG проводит рекламную кампанию своего следующего флагманского смартфона LG V30. Кампания проводится в сотрудничестве с hitRECord.org, владельцем которой является известный голливудский актер Джозеф Гордон-Левитт (Joseph Gordon-Levitt); он также работал над продвижением LG V10 и LG V20. Любопытно, что кампания эта публичная, людям предлагается снимать фото и видео, которые затем могут быть использованы в рекламных роликах и фото. Поэтому в том, что произошли утечки, ничего удивительного нет.

Согласно более ранним утечкам, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой экран практически во всю переднюю панель с новой "плавающей панелью", которая предоставит быстрый доступ к шорткатам и оповещениям.

Если точнее, речь идет о OLED-дисплее FullVision, как у флагманского LG G6. При этом диагональ окажется больше, чем у LG G6 и V20 — 6 дюймов, разрешение составит Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей), как у G6. Смартфон получит поддержку HDR 10 и Google Daydream. Смартфон может первым получить камеру с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Также отмечаются защита от воды и пыли IP68, корпус из алюминия и стекло Gorilla Glass 5.

Согласно более ранним утечкам, размеры смартфона составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Предположительно, LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Как ожидается, LG V30 анонсируют 31 августа в Берлине на выставке IFA 2017 в "нулевой" день, а 15 сентября стартуют продажи на домашнем корейском рынке.

17 сентября откроется прием предзаказов в США, а розничные продажи начнутся 28 сентября. Европа не указана отдельно, но отмечается, что международный запуск состоится тоже 28 сентября.



