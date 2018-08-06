В сети появились шпионские фото Xiaomi Mi 8x

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 8x, пока не представленного производителем официально.


По данным источника, модель работает на базе процессора Snapdragon 710. Как видно на фото, на задней панели расположена двойная камера и нет сканера отпечатков пальцев. Как отмечает источник, смартфон может получить интегрированный с экраном сканер, как премиальная модель Mi 8 Explorer Edition. При этом смартфон, явно, относится к средней ценовой категории.

На фото смартфон представлен в белом и синем вариантах. А на одной из фотографий такой же смартфон держит в руках Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi.

Официальный анонс Xiaomi Mi 8x ожидается в сентябре 2018 года, одновременно с Xiaomi Mi Mix 3.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

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